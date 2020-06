Beatles Maníacos se apresentam na sexta-feira na live do #SescEmCasa

Nesta sexta-feira tem live dos Beatles Maníacos a partir de 19h30 - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (12), véspera do feriado municipal de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, namorados e solteiros têm programação musical em casa, com a live dos Beatles Maníacos pelo #SescEmCasa, com transmissão no Canal do Youtube a partir de 19h30.



Guitarrista da banda, Eloy Pauluccci, agradece a oportunidade de levar alegria e entretenimento às pessoas. “Desta vez, devido ao momento delicado e complicado pelo qual estamos passando, por meio da liv edo #SescEmCasa, temos uma grande oportunidade para todas as pessoas que estejam em casa, inclusive de todo o mundo, possam acompanhar nosso trabalho e ainda ajudar quem precisa”.



Quem se apresenta no dia 19 de junho é a banda Haiwanna, com repertório pop rock nacional e encerrando a programação de junho, no dia 26/06, tem forró com o grupo Flor de Pequi.



Além de alimentos, também são recebidas doações de álcool em gel, máscaras, protetores faciais, óculos de segurança e valores em dinheiro, que serão convertidos em alimentos e EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para as instituições cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc.



Com a realização das lives, o Programa Mesa Brasil Sesc arrecadou mais de 5 toneladas em doações, que seguem por meio do site.



Sobre o Mesa Brasil Sesc – O Mesa Brasil Sesc, desde 1994, contribui para mudar o cenário da fome no país. O programa de segurança alimentar e combate ao desperdício busca onde sobra e entrega onde falta, conectando quem quer ajudar com quem precisa ser ajudado. Ao longo de maio o Programa a arrecadação atingiu o montante de 61,1 toneladas de alimentos destinados 62 entidades de Campo Grande e 23 de Dourados, que vão beneficiar 18.256 pessoas em situação de vulnerabilidade em plena pandemia de covid-19.