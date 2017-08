BBC elege as 100 melhores comédias do cinema de todos os tempos

A emissora britânica BBC realizou uma enquete com críticos de cinema de todo o mundo para eleger as cem melhores comédias de todos os tempos da história do cinema.

A longa lista foi feita a partir dos 10 filmes indicados por críticos de jornais, revistas e sites, além de pesquisadores e curadores da área.

Para comprar o top 100, um regra de pontos foi atribuída: o primeiro filme citado ganhava 10 pontos, o segundo recebia nove pontos, e assim por diante, até a 10ª escolha.

Participaram 253 críticos de 52 países de todos os continentes, exceto a Antártica.

100) (empate) O Rei da Comédia (Martin Scorsese, 1982)

100) O Terror das Mulheres (Jerry Lewis, 1961)

99) O Panaca (Carl Reiner, 1979)

98) Se Beber, Não Case (Todd Phillips, 2009)

97) Caixa de Música (James Parrott, 1932)

96. Nascida Ontem (George Cukor, 1950)

95. Os Caça-Fantasmas (Ivan Reitman, 1984)

94. Rushmore: Três é Demais (Wes Anderson, 1998)

93. South Park: Maior, Melhor e Sem Cortes (Trey Parker, 1999)

92. O Anjo Exterminador (Luis Buñuel, 1962)

91. Essa Pequena é uma Parada (Peter Bogdanovich, 1972)

90. O Caçador de Dotes (Elaine May, 1971)

89. As Pequenas Margaridas (Vera Chytilová, 1966)

88. Zoolander (Ben Stiller, 2001)

87. Os Homens Preferem as Loiras (Howard Hawks, 1953)

86. As Oito Vítimas (Robert Hamer, 1949)

85. Amarcord (Federico Fellini, 1973)

84. Esperando o Sr. Guffman (Christopher Guest, 1996)

83. O Homem Mosca (Fred C Newmeyer and Sam Taylor, 1923)

82. Top Secret! Super Confidencial (Jim Abrahams, David Zucker and Jerry Zucker, 1984)

81. Quem Vai Ficar com Mary? (Bobby and Peter Farrelly, 1998)

80. Como Enlouquecer seu Chefe (Mike Judge, 1999)

79. O Jantar dos Malas (Francis Veber, 1998)

78. A Princesa Prometida (Rob Reiner, 1987)

77. Divórcio à Italiana (Pietro Germi, 1961)

76. Sócios no Amor (Ernst Lubitsch, 1933)

75. Mulher de Verdade (Preston Sturges, 1942)

74. Trocando as Bolas (John Landis, 1983)

73. O Professor Aloprado (Jerry Lewis, 1963)

72. Corra que a Polícia Vem Aí (David Zucker, 1988)

71. Os Excêntricos Tenenbaums (Wes Anderson, 2001)

70. Conversa Truncada (Armando Iannucci, 2009)

69. A Última Noite de Bóris Grushenko (Woody Allen, 1975)

68. Ninotchka (Ernst Lubitsch, 1939)

67. Filhos do Deserto (William A Seiter, 1933)

66. Chumbo Grosso (Edgar Wright, 2007)

65. Clube dos Pilantras (Harold Ramis, 1980)

64. Quase Irmãos (Adam McKay, 2008)

63. Esse Mundo é um Hospício (Frank Capra, 1944)

62. O que Fazemos nas Sombras (Jemaine Clement and Taika Waititi, 2014)

61. Team America: Detonando o Mundo (Trey Parker, 2004)

60. Todo Mundo Quase Morto (Edgar Wright, 2004)

59. Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)

58. Zelig (Woody Allen, 1983)

57. Meninas Malvadas (Mark Waters, 2004)

56. Nos Bastidores da Notícia (James L Brooks, 1987)

55. O Melhor do Show (Christopher Guest, 2000)

54. Ensina-me a Viver (Hal Ashby, 1971)

53. Os Irmãos Cara-de-Pau (John Landis, 1980)

52. Irene, A Teimosa (Gregory La Cava, 1936)

51. Seven Chances (Buster Keaton, 1925)

50. Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (Pedro Almodóvar, 1988)

49. O Discreto Charme Da Burguesia (Luis Buñuel, 1972)

48. Ladrão de Alcova (Ernst Lubitsch, 1932)

47. Clube dos Cafajestes (John Landis, 1978)

46. Pulp Fiction: Tempo de Violência (Quentin Tarantino, 1994)

45. Big Deal on Madonna Street (Mario Monicelli, 1958)

44. Missão Madrinha de Casamento (Paul Feig, 2011)

43. M*A*S*H (Robert Altman, 1970)

42. Cupido é Moleque Teimoso (Leo McCarey, 1937)

41. Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (Larry Charles, 2006)

40. Primavera para Hitler (Mel Brooks, 1967)

39. Uma Noite na Ópera (Sam Wood and Edmund Goulding, 1935)

38. Núpcias de Escândalo (George Cukor, 1940)

37. Contrastes Humanos (Preston Sturges, 1941)

36. Um Peixe Chamado Wanda (Charles Crichton and John Cleese, 1988)

35. Cantando na Chuva (Stanley Donen and Gene Kelly, 1952)

34. As Patricinhas de Beverly Hills (Amy Heckerling, 1995)

33. O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy (Adam McKay, 2004)

32. Arizona Nunca Mais (Joel and Ethan Coen, 1987)

31. Tootsie (Sydney Pollack, 1982)

30. As Férias do Senhor Hulot (Jacques Tati, 1953)

29. Harry & Sally: Feitos um para o Outro (Rob Reiner, 1989)

28. Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra, 1934)

27. Se Meu Apartamento Falasse (Billy Wilder, 1960)

26. Meu Tio (Jacques Tati, 1958)

25. A Corrida do Ouro (Charlie Chaplin, 1925)

24. Os Desajustados (Bruce Robinson, 1987)

23. Um Convidado Bem Trapalhão (Blake Edwards, 1968)

22. O Jovem Frankenstein (Mel Brooks, 1974)

21. Luzes da Cidade (Charlie Chaplin, 1931)

20. Banzé No Oeste (Mel Brooks, 1974)

19. As Três Noites de Eva (Preston Sturges, 1941)

18. Sherlock Jr (Buster Keaton, 1924)

17. Levada da Breca (Howard Hawks, 1938)

16. O Grande Ditador (Charlie Chaplin, 1940)

15. Monty Python e o Cálice Sagrado (Terry Gilliam and Terry Jones, 1975)

14. Jejum de Amor (Howard Hawks, 1940)

13. Ser ou Não Ser (Ernst Lubitsch, 1942)

12. Tempos Modernos (Charlie Chaplin, 1936)

11. O Grande Lebowski (Joel and Ethan Coen, 1998)

10. A General (Clyde Bruckman and Buster Keaton, 1926)

9. Isto É Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)

8. Playtime - Tempo de Diversão (Jacques Tati, 1967)

7. Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu! (Jim Abrahams, David Zucker and Jerry Zucker, 1980)

6. A Vida de Brian (Terry Jones, 1979)

5. O Diabo a Quatro (Leo McCarey, 1933)

4. Feitiço do Tempo (Harold Ramis, 1993)

3. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen, 1977)

2. Dr. Fantástico ou: Como eu Aprendi a Parar de Me Preocupar com a Bomba (Stanley Kubrick, 1964)

