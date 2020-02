'BBB 20': Petrix Barbosa presta depoimento em delegacia após acusações de assédio

Petrix Barbosa, ginasta que foi eliminado do BBB 20 na última terça-feira, 4, prestou depoimento em relação às acusações de assédio que sofreu durante o confinamento no Big Brother Brasil nesta sexta-feira, 7, no Rio de Janeiro.

O depoimento foi feito na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, durante a tarde. "O atleta esclareceu que nunca teve a intenção de importunar, constranger e, tampouco, magoar ninguém", informou a assessoria de Petrix, ressaltando que o atleta "se colocou à disposição para contribuir com as autoridades e elucidar os acontecimentos".

"De acordo com informações da DEAM de Jacarepaguá, o depoimento foi tomado hoje e a investigação segue em andamento", informou a assessoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em nota.

Confira abaixo a íntegra do comunicado enviado pela equipe de Petrix:

"A assessoria de Petrix Barbosa informa que o ginasta compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde desta sexta-feira, 07, e se colocou à disposição para contribuir com as autoridades em elucidar os acontecimentos ditos polêmicos no reality show Big Brother Brasil 20, que ganharam grande repercussão nas redes sociais desde o dia 25 de janeiro. Em depoimento, o atleta esclareceu que nunca teve a intenção de importunar, constranger e, tampouco, magoar ninguém."

No sábado anterior, 25, Petrix havia sido alvo de críticas nas redes sociais após ter tocado e balançado os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada em uma festa.

A produção do BBB chegou a consultar Bianca sobre o ocorrido (clique aqui para conferir as perguntas feitas à participante sobre a possibilidade de ter sido vítima de assédio), mas o participante não foi expulso ou recebeu alguma punição.

Nos dias seguintes, vídeos com trechos de outros momentos na casa do Big Brother, que é exibida 24h por dia no Globoplay, viralizaram em redes sociais como o Twitter e o Instagram, fazendo com que surgissem novas críticas.

Em um deles, Petrix, sem camisa, usando apenas uma calça, passa a região de suas partes íntimas próximo à cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão.

Abaixo, veja alguns vídeos de Petrix Barbosa, do BBB 20, que resultaram em acusações de assédio nas redes sociais:

Petrix Barbosa, então, foi chamado ao confessionário no início da noite de quinta-feira, 30. Pouco depois, pediu desculpas às suas colegas de Big Brother Brasil.

Em um primeiro momento, Petrix conversou com Bianca, questionando se havia feito algo de errado. "Para mim é muito a intenção do que a pessoa faz. Às vezes tem coisas que a gente faz que poderia evitar. É só uma reflexão", respondeu ela.

Após o ginasta pedir desculpas, a blogueira respondeu: "Eu também te peço desculpas. Não foi só da tua parte, foi das duas".

"Às vezes o jeito de dançar fica muito invasivo, entendeu, um com o outro. A gente foi invasivo um com o outro. Sem maldade, mas foi invasivo. Cara muito colada...", prosseguiu Boca Rosa.

Depois, foi a vez de Petrix conversar com Flayslane, ainda com a presença de Bianca Andrade por perto.

"Em algum minuto eu passei do ponto com você dançando, alguma coisa assim, te desrespeitei em alguma hora?", questionou o ginasta?

"Não... Só sempre", respondeu Flayslane em tom de brincadeira, para risos de Bianca Andrade, a Boca Rosa. "Não, sério, estou preocupado. Alguma vez eu te ofendi?", prosseguiu Petrix, com ar de seriedade.

"Você dançou agarradão, bem agarradão em um momento", respondeu Flayslane. "Como mulher, você acha que eu te ofendi?", questionou Petrix novamente, antes de ela responder: "Você é um anjinho, já falei pra você".

"Peço desculpas. Estou pedindo desculpas se alguma hora eu... Mas aconteceu alguma coisa? Você se sentiu ofendida alguma vez?", prosseguiu.

No sábado, 1º, a Polícia Civil abriu um procedimento para apurar o caso de Petrix Barbosa. Na segunda-feira, 3, o departamento jurídico da Globo recebeu a intimação referente ao depoimento desta sexta-feira, 7.

No fim da tarde de domingo, 2, a assessoria do ginasta chegou a enviar um comunicado à imprensa afirmando que "informações caluniosas" estavam sendo divulgadas sobre o atleta e que "medidas judiciais estão sendo tomadas". Confira a nota na íntegra:

"Diante das imputações caluniosas dirigidas ao Petrix Barbosa por diversos meios (imprensa, formadores de opinião, influenciadores, famosos e populares), informamos que seus advogados estão atuando no acompanhamento e na responsabilização de todos os envolvidos. Medidas judiciais estão sendo tomadas."