'BBB 20': Globo divulga participantes da Casa de Vidro

A Casa de Vidro do BBB 20 começou a ter seus participantes divulgados na noite desta sexta-feira, 31, durante os intervalos da novela Amor de Mãe, na Globo. Esta será a 4ª vez que o cômodo é utilizado na história do Big Brother Brasil.

O primeiro nome anunciado foi de Ivy, modelo de Belo Horizonte de 27 anos.

"Tudo que eu faço, faço com muita intensidade. Minha mãe costuma falar comigo: 'vai devagar'. Eu sou muito 'bagaceira', demais da conta", afirmou a mineira.

Em seguida, veio Renata, professora de educação física de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com 32 anos.

"Eu gosto de ganhar. Odeio perder. Eu sou muito divertida, e, ao mesmo tempo, sou muito teimosa", contou sobre si.

Confira o perfil de Ivy e Renata, as primeiras participantes confirmadas na Casa de Vidro do BBB 20 abaixo:

A Casa de Vidro do BBB 20

Ao longo da semana, o apresentador Tiago Leifert, o diretor Boninho e a produção do BBB deram diversas dicas sobre o retorno da Casa de Vidro, que foi confirmado logo no programa de estreia.

Ao todo, serão quatro participantes confinados no cômodo diante do público, que ficará localizado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sendo dois homens e duas mulheres. Apenas um de cada entrará em definitivo na casa do Big Brother Brasil.

A estreia da Casa de Vidro está prevista para o próximo sábado, 1º, com os quatro participantes entrando no local. A ida à casa principal deve ocorrer na terça-feira, 4.

A Casa de Vidro já foi utilizada na 9ª, na 11ª e na 13ª edições do Big Brother Brasil. O cômodo também apareceu na novela Amor à Vida, de 2014, em bem-humorada participação da personagem Valdirene, de Tatá Werneck.