'BBB 20': Boca Rosa é a primeira mulher eliminada do reality

A empresária Bianca Andrade foi a primeira mulher eliminada do BBB 20 na noite desta terça-feira, 25, na TV Globo, com 53,09% dos votos. Conhecida como Boca Rosa, a blogueira enfrentou o paredão com Felipe Prior, que recebeu 29,27% dos votos, e com Flayslanne, que teve 17,64%. "Eu agradeço muito a oportunidade de estar no Big Brother Brasil 20, mas eu não estava mais suportando. O jogo da minha vida está aqui", afirmou Boca Rosa ao apresentador Tiago Leifert.

Os participantes da casa se surpreenderam com a permanência de Prior já que, até agora, somente homens foram eliminados. Nesta eliminação, ele quebrou a sequência de expulsões masculinas no Big Brother Brasil 20.

Os internautas também ficaram assustados com a saída de Boca Rosa, que tem milhões de seguidores nas redes sociais. A participante tinha uma amizade muito próxima com Guilherme, outro participante do reality show. Eles nunca assumiram um relacionamento durante o programa. No entanto, o namorado dela, o cantor Diogo Melim, chegou a apagar fotos dela no Instagram e não esteve na saída da sister nesta terça, 25.