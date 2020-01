'BBB 20': acusado de assédio, Petrix é chamado a confessionário e pede desculpas

Petrix Barbosa, participante do BBB 20 acusado de assédio às participantes Flayslane e Bianca Andrade, a Boca Rosa, foi chamado ao confessionário no início da noite desta quinta-feira, 30. Pouco depois, pediu desculpas às suas colegas de Big Brother Brasil.

Em um primeiro momento, Petrix conversou com Bianca, questionando se havia feito algo de errado. "Para mim é muito a intenção do que a pessoa faz. Às vezes tem coisas que a gente faz que poderia evitar. É só uma reflexão", respondeu ela.

Após o ginasta pedir desculpas, a blogueira respondeu: "Eu também te peço desculpas. Não foi só da tua parte, foi das duas". "Às vezes o jeito de dançar fica muito invasivo, entendeu, um com o outro. A gente foi invasivo um com o outro. Sem maldade, mas foi invasivo. Cara muito colada...", prosseguiu Boca Rosa.

Depois, foi a vez de Petrix conversar com Flayslane, ainda com a presença de Bianca Andrade por perto. "Em algum minuto eu passei do ponto com você dançando, alguma coisa assim, te desrespeitei em alguma hora?", questionou o ginasta?

"Não... Só sempre", respondeu Flayslane em tom de brincadeira, para risos de Bianca. "Não, sério, estou preocupado. Alguma vez eu te ofendi?", prosseguiu Petrix, com ar de seriedade.

"Você dançou agarradão, bem agarradão em um momento", respondeu Flayslane. "Como mulher, você acha que eu te ofendi?", questionou Petrix novamente, antes de ela responder: "Você é um anjinho, já falei pra você".

"Peço desculpas. Estou pedindo desculpas se alguma hora eu... Mas aconteceu alguma coisa? Você se sentiu ofendida alguma vez?", prosseguiu.

Entenda o suposto caso de assédio

Na quinta-feira, 30, a hashtag #petrixespulso (com erro de português na palavra "expulso") chegou ao topo dos trending topics do Twitter. No último sábado, 25, Petrix já havia sido alvo de críticas nas redes sociais após ter tocado e balançado os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada em uma festa.

A produção do BBB chegou a consultar Bianca sobre o ocorrido, mas o participante não foi expulso ou recebeu alguma punição.

Nos dias seguintes, vídeos com trechos de outros momentos na casa do Big Brother, que é exibida 24h por dia no Globoplay, viralizaram em redes sociais como o Twitter e o Instagram, fazendo com que surgissem novas críticas. Em um deles, Petrix, sem camisa, usando apenas uma calça, passa a região de suas partes íntimas próximo à cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão.

Em 2018, o atleta ganhou notoriedade após denunciar abusos sexuais no mundo da ginástica brasileira.