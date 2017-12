Bazares de fim de ano, batalha de rimas e outros passeios para conferir em SP

Ao ar livre, o Bazar Flor Café reúne expositores que vendem cerâmicas, brinquedos, itens de papelaria, roupas e acessórios. O evento também recebe oficinas de origami (15h) e de táticas para se jogar futebol de botão (13h e 15h). Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3362-0088. Sáb. (9), 16 e 17/12, 11h/18h. Grátis.

No museu A Casa, a Feira na Rosenbaum, voltada ao design independente brasileiro, recebe expositores de joias, bolsas, roupas, objetos de decoração e móveis. São 80 convidados, que se revezam em dois grupos - o primeiro deles expõe até 4ª (13). R. Pedroso de Moraes, 1.216, Pinheiros, 3814-9711. Sáb. (9) a 17/12, 11h/20h. Grátis.

19º Pop Plus

A feira de moda plus size recebe 50 marcas, que vendem calçados, acessórios e peças que vão dos tamanhos 46 ao 66, entre os itens femininos, e até o 78, nas peças masculinas. Entre os expositores, participam a Ackon Wear, Maria Abacaxita e For All Types. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (9) e dom. (10), 11h/20h. Grátis. Inf.: www.popplus.com.br

Alto Bomra

Com 2.300 m², o novo espaço ocupa uma antiga fábrica - e reúne moda, música e gastronomia em uma ambientação inspirada no filme Dogville, de Lars Von Trier. Neste sábado (9), das 14h à meia-noite, o projeto recebe shows com Josyara, Bárbara Eugênia e Tatá Aeroplano; exposição com curadoria de Renato de Cara, da Galeria Mezanino; e comidinhas com curadoria de Checho Gonzalez. R. Prof. Cesare Lombroso, 161, 3º andar, Bom Retiro. Sáb. (9), 14h/0h. Grátis. Inf.: bit.ly/AltoBomra

Beach Arena

O evento esportivo organizado pelo Jockey Club de São Paulo promove aulas de esportes na areia. Todas as quadras do local estarão disponíveis para os visitantes praticarem futevôlei, vôlei de praia, funcional de areia ou tênis de praia. Para participar, basta reservar uma das quadras por telefone. Av. Lineu de Paula Machado, 599, portão 6, Cidade Jardim, 3742-0691. Sáb. (9), 10h/16h. R$ 50 (por pessoa).

Feira Desencaixota

A primeira edição do evento realizado pelo Caixote Bar reúne brechós vintage, que vendem artigos usados como roupas, calçados, louças e bijuterias. R. Augusta, 914, Consolação, 97624-6168. Dom. (10), 13h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/Desencaixota

PlastCoLab

Instalado na calçada do Shopping Cidade São Paulo, o cubo de três andares reúne oficinas, exposições, hackathons e palestras sobre tecnologia e robótica. No sábado (9), o 2º andar recebe a oficina de construção de fliperamas; na 3ª (12), tem aula de montagem e pilotagem de drones; e, na 4ª (13), oficina de hortas automatizadas - sempre das 14h às 17h. Para participar das atividades, é necessário se inscrever pelo site. Av. Paulista, 1.230, metrô Trianon-Masp. 11h/19h (sáb. e dom., 10h/18h). Grátis. Até 17/12. Inf.: www.plastcolab.com.br

Sófálá

A última edição deste ano do torneio de poesia inclui na programação uma batalha de rimas e pocket show com a campeã de 2016, Gabi Nyarai, que encerra o evento. Na batalha de MCs, apresentada pelo ator e artista MC Emerson Alcalde, dois vencedores serão escolhidos após as rodadas. Red Bull Station. Auditório (100 lug.). Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (9), 14h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/SófáláRB17