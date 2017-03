Baterista Ju Souc embala programação do Sesc nesta quinta-feira

A semana musical no Sesc Morada dos Baís segue nesta quinta-feira (23), com programação até o sábado, sempre às 20h, com entrada gratuita. Hoje é a vez de Ju Souc, baterista, cantora e compositora levar sua batida ao público.

Já na sexta-feira (24), a agenda contará com a presença do Projeto MP Blues, que leva em seu repertório músicas brasileiras desde gravações já conhecidas como dos artistas Cazuza e Raul Seixas.

Encerrando a programação da semana, no sábado (25), apresentação será da Banda Avant.

