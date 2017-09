Baterista do 'The Who' toca no calçadão da praia de Ipanema

Um dia após fazer show no Rock in Rio, o baterista da banda britânica The Who, Zack Starkey, aproveitou para passear pelo calçadão da praia de Ipanema no último domingo, 24, e acabou tocando bateria com uma banda que se apresentava no local.

Enquanto passeava acompanhado de seguranças, o filho do ex-integrante dos Beatles Ringo Starr, se encontrou com o trio carioca Beach Combers, que se apresentava no calçadão na hora, e aproveitou para tocar a bateria da banda, que toca surf music e música inspirada nos sucessos dos anos 1960. "Não sabemos quando a ficha vai cair", escreveu a banda em sua página no Facebook.

A apresentação improvisada foi registrada por quem passava pelo calçadão.

