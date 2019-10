Bate-Papo Musical é iniciativa para fomentar mercado da música

Uma equipe de produtores que são referência no país participa em Campo Grande do Bate-Papo Musical, ação para levar informações importantes sobre o mercado na área para os músicos de Mato Grosso do Sul. O encontro acontece nesta sexta-feira (25), a partir das 13 horas, no Auditório do Sebrae-MS.

O encontro é uma iniciativa do Sebrae em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e a Substelar Produções. Participam do bate-papo os produtores Maurício Hoffman, Felipe Santana e Rafael Reis da Novo Artista.com, o maior canal de profissionalização de artistas da América Latina; Caio Norcia, especialista em performance artística; Bruna Campos, referência em Direitos Autorais no Brasil e o fundador da Substelar Produções, Alexandre Artioli, que falará sobre gestão de carreira artística.

Entre os temas que serão abordados pelo grupo estão: Como realizar mais shows; como aumentar o cachê; o que postar nas redes sociais e direito autoral. “Nosso objetivo é conversar com os músicos daqui e mostrar como podemos nos posicionar nesse novo mercado que mudou muito com o advento digital. Precisamos fomentar a música local, se estivermos mais fortes, a cena melhora como um todo, gerando mais empregos na área”, afirma Alexandre Artioli.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, é de extrema importância promover o diálogo entre a classe e permitir que se enxergue uma oportunidade de profissionalização. “As artes como um todo, além do papel forte de desenvolvimento intelectual de uma sociedade, também sustentam cadeias produtivas importantes da indústria criativa. Um artista em sua trajetória profissional, conforme ganha maturidade, passa a agregar muitos outros profissionais na gestão do seu trabalho. É preciso entender e impulsionar esse elo para que possamos olhar com carinho para o futuro sustentável das nossas artes”, pontua.

A analista técnica do Sebrae-MS, Anekelly Oliveira, destaca a importância do projeto. “O bate-papo musical é um encontro de produtores renomados nacionalmente, a fim de demonstrar aos artistas regionais que, para ter uma carreira de sucesso, é preciso trilhar o caminho da gestão de tempo, do negócio e do talento”, explica.

Serviço

O auditório do Sebrae fica na Avenida Mato Grosso, 1661.