Bate-Papo Cultural aborda o Fundo de Investimentos Culturais

Bate-Papo Cultural pela live do Instagram: fundacaodeculturams, onde a diretora-presidente Mara Caseiro conversará a cada terça-feira com um dos responsáveis pelos diversos setores da Fundação de Cultura - Foto: Divulgação

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), durante esse período de pandemia do Covid-19 utilizam novas ferramentas de comunicação para informar suas ações e ter um contato mais próximo com seus diversos públicos.

Por isso nas próximas terças-feiras, às 10 horas da manhã, será disponibilizado o Bate-Papo Cultural pela live do Instagram: fundacaodeculturams, onde a diretora-presidente Mara Caseiro conversará a cada terça-feira com um dos responsáveis pelos diversos setores da Fundação de Cultura e ambos poderão responder as perguntas e dúvidas dos internautas sobre determinado tema. O primeiro Bate-Papo Cultural ocorreu na terça-feira (26), com a Gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, Katienka Klain que tratou de diversos assuntos relacionados ao Artesanato.

O próximo Bate-Papo Cultural será na terça-feira (02) de junho, às 10h, com a Gerente do Fundo de Investimentos Culturais, Solimar Alves de Almeida que tratará de assuntos como a retomada do FIC, andamento dos prazos, realização dos projetos aprovados que preveem público durante a pandemia e possibilidade de lançamento de novo edital para esse ano.