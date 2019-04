'Barry' está de volta à HBO em 2ª temporada

Novas séries, em suas temporadas de estreias, têm o desafio de apresentar ao público um novo mundo, a partir de uma premissa diferente do que já tenha sido oferecido anteriormente na TV. É preciso fazer as pessoas comprarem a ideia do que está sendo vendido, seja qual for o tema.

Com a série Barry, da HBO, não só o público, como também a crítica, gostaram da ideia de acompanhar o personagem -título, vivido por Bill Hader, numa situação de vida pouco comum.

Ele é um assassino de aluguel, mas quer abandonar a vida no mundo do crime para se dedicar ao seu grande sonho de ser ator.

Pelo papel, Hader, que ficou conhecido por atuar no programa de esquetes Saturday Night Live, venceu, em 2018, o Emmy de melhor ator em série de comédia. Concorreu ainda ao Globo de Ouro e ao SAG Awards deste ano.

Mas agora, Barry tem um novo desafio, retornar para a sua segunda temporada e manter a receita que atraiu o público na estreia. Com oito episódios, a série retorna neste domingo, 31, para a HBO, às 23h10. A série fica disponível também pelo serviço de streaming HBO Go.

Nesta segunda temporada, Barry vai tentar se dedicar exclusivamente ao teatro e ao seu relacionamento com Sally (Sarah Goldberg). Mas não será tão fácil cortar os laços com a máfia chechena, que agora é liderada por Noho Hank (Anthony Carrigan). As facções criminosas de bolivianos e birmanos, além de alguns detetives de Los Angeles, também continuam no pé de Barry. Enquanto isso, Monroe Fuches (Stephen Root), seu antigo chefe, tenta, sem sucesso, encontrar um substituto à altura do seu ex-melhor assassino.

A boa notícia é que o professor de artes dramáticas do protagonista, Gene Cousineau (Henry Winkler), permite que Barry volte às aulas de atuação. Por sua performance na série, Winkler também venceu um Emmy no ano passado, de melhor ator coadjuvante em série de comédia.

"Barry está num dilema e começa a se tornar mestre na arte da negação", diz Bill Harder, que também é o criador da série, sobre a nova temporada, numa entrevista para a revista Variety.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.