Bares celebram o ano-novo com festas especiais de réveillon

+ Escola de samba, DJ e cartomante são algumas atrações do High Line, que terá noite com open bar e food (R$ 500/R$ 600, por pessoa). R. Girassol, 144, V. Madalena, 3032-2934. Dom. (31), 21h. Cc. e Cd.: todos. Inf.: reveillonhighline.com.br

+ O pub All Black terá show com clássicos do rock e DJ para animar a passagem. Os convites (R$ 85) dão direito a uma Heineken (355 ml) na entrada. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. Dom. (31), 20h. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

+ O Bar Genial servirá ceia com entrada - como as bruschettas de presunto cru e gorgonzola - e prato principal (R$ 110, por pessoa), além das opções à la carte de seu cardápio. R. Girassol, 374, V. Madalena, 3812-7442. Dom. (31), 17h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Primeira Grelhados na Brasa

Além de servir uma média de 30 opções de cervejas nacionais e importadas, a casa traz uma adega de vinho climatizada, com rótulos que vão de R$ 50 a R$ 350. As cervejas Original, Bohemia e Serramalte (R$ 13,90, 600 ml) e o chope Brahma (R$ 9,90, claro; R$ 12,90, black) também fazem parte do cardápio. Para comer, os carros-chefes da casa são a picanha no réchaud (R$ 144,90, 600 g, para duas pessoas); o Filé do Vô (R$ 99,90); o carré de cordeiro Frank Rack (R$ 197,90, para duas pessoas) e o filé parmegiana à la carte (177,90, para quatro pessoas). R. Guaimbé, 148, Mooca, 2604-5275. 12h30/0h (6ª, sáb. e fer., 12h30/1h; dom., 12h30/23h). Dom. (31), 11h30/16h; fecha 2ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Dois Irmãos

Nesta casa fica uma das mais antigas chopeiras ativas na cidade: ela existe desde 1958 e serve chope Brahma (R$ 7,90). A cerveja Original de 600 ml sai por R$ 13,50. O filé mignon aperitivo (R$ 52) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão (R$ 27, 8 unid.). A novidade é o cardápio de pizzas com massa fina e crocante (brotinhos, R$ 32/R$ 39; grandes, R$ 52/R$ 59). Às quartas e aos sábados, a partir das 20h, há música ao vivo com repertório variado. R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 13h/23h30; fecha 2ª). Dom. (31), 13h/17h; fecha 2ª (1º). Couv. art.: R$ 12. Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Bar Brahma

A casa, inaugurada em 1948, tem espelhos no salão principal, um charmoso mezanino e lustres da época. O chope da marca que dá nome ao bar (R$ 9,20, claro; R$ 11,40, black) é onipresente nas mesas. Para comer, peça a picanha servida na pedra (R$ 109). Neste réveillon (dom., 31/12, 20h30/4h) terá festa com ceia e open bar (R$ 660, por pessoa). Av. São João, 677, República, 2039-1250. 11h/1h (6ª, 11h/2h; sáb., 12h/2h; dom., 11h/0h). Couv. art.: R$ 10/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.