Barbados irá renomear rua em homenagem a Rihanna

O ministério do turismo de Barbados anunciou nesta última sexta-feira, 13, que irá renomear a rua em que Rihanna nasceu e cresceu em sua homenagem. A Westbury New Road, que fica na periferia de Bridgetown, capital do arquipélago caribenho, passará a se chamar Rihanna Drive em novembro.

"Em 30 de novembro, Dia da Independência, o governo de Barbados irá renomear a Westbury New Road, localizada em St. Michael, como Rihanna Drive em homenagem à cantora barbadiana Robyn Rihanna Fenty, que cresceu lá", divulgou o ministério em nota para a imprensa, como informa a People.

A casa em que a cantora nasceu é considerada ponto turístico em Bridgetown e a própria Rihanna nunca escondeu o orgulho que tem de ser barbadiana, sempre passando férias no país e gravando clipes nas ilhas caribenhas.