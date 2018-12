Barata aparece em prato do 'Mais Você' ao vivo

Um fato curioso chamou a atenção de diversos internautas durante a exibição do Mais Você apresentado por Ana Maria Braga nesta terça-feira, 18: um inseto que, ao que tudo indica, era uma barata, 'passeava' por um dos pratos exibidos pelo programa.

Enquanto uma chef especializada em cozinha árabe dava explicações sobre diversos pratos expostos na mesa do programa, a sopa de coalhada fria com pepino e hortelã contava com a 'intrusa' no recipiente em que estava disposta.

Diversos internautas atentaram à cena e comentaram a presença da barata. Confira algumas das reações à cena exibida pelo Mais Você:

Confira abaixo:

