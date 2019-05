Barão Vermelho se apresenta em Campo Grande e Dourados

A banda traz ao público Sul-Mato-Grossense alguns de seus grandes sucessos como "Tão Longe de Tudo", "Pro Dia Nascer Feliz", "Por Você", "Bete Balanço", “Pense Dance”, “Puro Êxtase” e “Brasil”, junto com músicas mais recentes - Foto: Divulgação

Uma das maiores bandas do rock nacional dos anos 80 e 90, se apresentará no dia 7 de junho na Unigran Dourados e no dia 8 no Âncora Hotel em Campo Grande com um mega show.

A banda traz ao público Sul-Mato-Grossense alguns de seus grandes sucessos como "Tão Longe de Tudo", "Pro Dia Nascer Feliz", "Por Você", "Bete Balanço", “Pense Dance”, “Puro Êxtase” e “Brasil”, junto com músicas mais recentes.

A icônica banda que já teve Cazuza e Frejat em suas formações, está de volta e se apresenta repaginada com Rodrigo Suricato nos vocais, guitarra e violão, Guto Goffi na bateria (um dos fundadores do grupo), na guitarra: Fernando Magalhães e nos teclados, o também fundador banda no começo dos anos 80 e Maurício Barros.

Com uma vasta discografia que se confunde com a história do rock nacional, o Barão Vermelho já teve até uma biografia publicada: “Barão Vermelho: Por Que a Gente É Assim?”, escrita por Guto Goffi, Ezequiel Neves e Rodrigo Pinto.

Em Dourados, o show acontece no dia 07 de junho no centro de eventos da Unigran, com a abertura dos portões acontecendo às 19:30h. Já no dia 08 de junho será a vez de Campo Grande, o local escolhido foi o Âncora Hotel (Av. Gury Marques, 8371) e a abertura dos portões acontece às 19:30h

SERVIÇOS

Os ingressos podem ser comprados online e nos postos de vendas e os valores são iguais para ambas às cidades. Os ingressos são limitados para o “Backstage Open bar e Open Food” e “Camarote Open Food”. Os valores são de R$ 180,00 (Backstage), R$ 140,00 (Camarote Inteira) e R$ 70,00 (Camarote meia), R$ 65,00 (Pista inteira) e R$ 32,50 (Pista meia).

Locais de vendas:

Campo Grande (MS)

- Quiosque da Mol Produções localizado no Shopping Norte Sul Plaza

Dourados (MS)

- Banca do Jaime: Av. Marcelino Pires, 1737, Centro, Dourados – telefone: (67) 3421-6059

- Kebab Café: Av. Weimar Gonçalves Torres, 1589 - Centro, Dourados - Telefone: (67) 3032-8660

- Online: www.ingressonacional.com.br

Informações: (67) 9 9677 – 7964