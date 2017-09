Bar de Campo Grande promove festa Afro e abre espaço para roda de conversa sobre representatividade negra

Neste sábado (09), a representatividade negra em Campo Grande estará em pauta. A roda de conversa acontece durante a terceira edição da festa Afropunk, que será realizada às 20hs, no Drama Bar. O evento contará com a presença e mediação da representante da CONEN (Coordenação Nacional das Entidades Negras do Mato Grosso do Sul) Romilda Pizani, do professor Edson Silva, do curso de jornalismo da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e da integrante do grupo “Luta pela mulher negra”, Jéssica Cândido. Além dos mediadores, a mesa será composta por ativistas e militantes da causa.

O evento é promovido por Mariana de Sena, proprietária do bar e por sua equipe de produção. O estudante de jornalismo Richard Lima um dos membros da equipe e organizadores da festa conta que esses espaços de discussão são muitos importantes “ É sempre bom e de extrema relevância poder debater com outras pessoas a situação da juventude negra e sua representatividade, principalmente aqui na capital ” afirma o estudante. A roda de conversa tem início às 20hs no jardim das bananeiras, já na área interna do bar, ocorre exposição artística dos estudantes de artes visuais da UFMS Erika Pedraza e Leonardo Mareco. O som fica sob o comando de Axana Uwimana, Gio Marx, Glauber Portman e Richard Lima, quatro Dj’s diferentes que assumem as pick ups com o compromisso de trazer muitas referencias musicais afro, como funk, hip hop, rap, jazz, blues, rock e soul.

Com muito entretenimento, bons drinks, cerveja geladas e comidas da chefe Camila Santana das Massas Capivara a festa vai até ás 02:00 da manhã. A entrada é franca até 21hs, após o horário será cobrado valor simbólico de 5,00 reais. O Drama fica na Av. dos Estados, 21 – Centro. Maiores informação podem ser obtidas pelo telefone (67)3023-4775 ou pela página do bar https://www.facebook.com/DramaBarCG

SERVIÇO:

FESTA AFROPUNK – RODA DE CONVERSA “A REPRESENTATIVIDADE DO NEGRO”

DRAMA BAR

Av. dos Estados, 21 – CENTRO

Veja Também

Comentários