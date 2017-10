Banda irlandesa incorpora delay das transmissões ao vivo do Facebook

Você provavelmente já viu alguma vez os clipes da banda OK Go, que não se cansa de abusar da criatividade. Agora, os irlandeses da The Academic fizeram um clipe igualmente criativo no qual incorporaram o delay de alguns segundos da transmissão no Facebook com a sua música.

Funcionou da seguinte maneira: eles iniciaram o live, e um músico de cada vez foi para frente da câmera se apresentar. Enquanto isso, um telão atrás dele ia exibindo com certo atraso a apresentação do colega anterior. Assim, os vídeos foram se somando e gerando a música completa.

Na maioria das transmissões ao vivo de vídeo existe um delay natural por conta da demora em que o sinal leva para ir de um lugar a outro.

