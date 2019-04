Banda instrumental paulistana inaugura último dia do Lollapalooza

A banda brasileira E a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante ofereceu um dos shows mais intrigantes do festival Lollapalooza 2019.

O grupo paulistano de música instrumental levou ao palco Onix do Lollapalooza 2019 uma apresentação focada em seu único álbum, Fundação, lançado em 2018, com algumas faixas mais antigas, de EPs e singles anteriores.

Como a vibe instrumental introspectiva da banda não permite que o público cante junto, a aura do show foi bastante única para um festival recheado de hits badalados. Prato cheio para quem queria conhecer uma banda diferente.

Luiza Lian

Para um público ainda pequeno, muito por conta do horário, a paulistana Luiza Lian se apresentou no início da tarde deste domingo, 7, abrindo as atividades do palco Adidas no último dia do Lollapalooza Brasil 2019.

É o primeiro show de Luiza Lian no festival, que priorizou o setlist de seu novo disco, 'Azul Moderno', de 2018. Além da faixa-título, o público apreciou a voz doce da cantora em músicas como "Iarinha" e "Pomba Gira do Luar".

No palco, apenas Luiza e um operador de mesa de som, a quem ela mesma chamou de "meu homem-banda".