Banda inglesa McFly confirma shows no Brasil em 2020

Depois de sete anos, a banda inglesa McFly anuncia seu retorno ao Brasil, com shows marcados para o mês de março de 2020. O primeiro será no dia 19, em Uberlândia, na Arena Sabiazinho, em seguida, no dia 21, em Belo Horizonte, no Km de Vantagens Hall, 22, no Rio de Janeiro, no Km de Vantagens Hall, 24, em Ribeirão Preto, na Arena Eurobike, 26, em São Paulo, no UnimedHall, 27, em Curitiba, no Live Curitiba, e encerrando a Türe brasileira, dia 29, em Porto Alegre, no Pepsi On Stage.

Grupo anunciou essa turnê por cidades brasileiras após o lançamento do álbum The Lost Songs, que traz repertório com músicas inéditas.

E a pré-venda de ingressos para clientes Unimed e Km Vantagens começa nesta terça, 5, pelo site www.ticketsforfun.com.br, nas bilheterias oficiais. Já as vendas de ingressos para o público em geral era início dia 8, a partir de meio-dia, no mesmo site e bilheterias oficiais.

SERVIÇOS

UBERLÂNDIA - MG

Realização: B CONCERTS ENTRETENIMENTO

Data: Quinta-feira, 19 de março de 2020.

Local: Arena Sabiazinho - Av. Anselmo Alves dos santos, 3415 - Uberlândia - MG

Abertura dos Portões: 19h

Horário do show: 21h

De 150 a R$ 500.

Capacidade: 8.000 pessoas

Classificação etária: 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

BELO HORIZONTE

Realização: TIME FOR FUN

Copatrocínio: Budweiser

Data: Sábado, 21 de março de 2020

Abertura dos portões: 20h30

Horário: 22h

De R$ 150 a R$ 590.

Local: Km de Vantagens Hall BH - Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 - Savassi - Belo Horizonte

Capacidade: 4.750 pessoas.

Ingressos: A partir de R$ 150 (ver tabela completa).

Classificação etária: De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Venda a grupos: grupos@t4f.com.br

Estacionamento (terceirizado): R$ 40.

RIO DE JANEIRO

Realização: TIME FOR FUN

Copatrocínio: Budweiser

Data: Domingo, 22 de março de 2020

Abertura dos portões: 19h

Horário: 20h30

De R$ 150 a R$ 650

Local: Km de Vantagens Hall RJ - Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca

Capacidade: 5.682 pessoas.

Ingressos: A partir de R$ 150 (ver tabela completa).

Classificação etária: De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Venda a grupos: grupos@t4f.com.br

Estacionamento do Shopping: Moto: R$ 5,00 - preço único / Carro: Primeiras 5 horas: R$ 10,00. A partir da 5ª hora: R$ 2,50 - por hora ou fração.

RIBEIRÃO PRETO - SP

Realização: B CONCERTS ENTRETENIMENTO

Data: Terça-feira, 24 de março de 2020.

Local: Arena Eurobike - Rua Edgar Rodrigues ,373, - Ribeirão Preto - SP

Abertura dos Portões: 19h

Horário do show: 21h

R$ 150 a R$ 500

Capacidade: 8.000 pessoas

Classificação etária: 14 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

SÃO PAULO

Realização: TIME FOR FUN

Copatrocínio: Budweiser

Data: Quinta-feira, 26 de março de 2020.

Local: UnimedHall - Av. das Nações Unidas, 17955 - São Paulo - SP

Abertura dos Portões: 19h30

Horário do show: 21h

R$ 90 a R$ 590

Capacidade: 6.780 pessoas

Ingressos: A partir de R$ 90 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

CURITIBA

Realização: MCA CONCERTS

Data: Sexta-feira, 27 de março de 2020

Abertura dos portões: 19h00

Horário: 22h

De R$ 190 a R$ 600

Local: Live Curitiba - Rua Itajubá, 143- Novo Mundo - Curitiba (PR)

Capacidade: 5.300 pessoas.

Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa).

Classificação etária: 16 Anos - Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Venda de ingressos no site: www.eventim.com.br

Estacionamento (terceirizado): preço a confirmar

PORTO ALEGRE

Realização: TIME FOR FUN

Data: Domingo, 29 de março de 2020

Abertura dos portões: 19h

Horário: 20h30

De R$ 160 a R$ 660

Local: Pepsi on Stage - Av. Severo Dulius, 1995 - Porto Alegre/RS

Capacidade: 5.960 pessoas.

Duração: Aproximadamente 1h40.

Ingressos: A partir de R$ 140 (ver tabela completa).

Classificação etária: De 10 a 15 anos: Permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsáveis legais. De 16 anos em diante: Permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Venda a grupos: grupos@t4f.com.br

Estacionamento (terceirizado): Preço a confirmar