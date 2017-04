Banda Horse Society lança música em videoclipe e a formação “supergrupo”

O ano era 2014 quando o vocalista e guitarrista João Ricardo Tognini, e seu filho João Pedro, guitarrista solo, se uniram para criar a banda Horse Society, que conquistou um público fiel na cena rock de Campo Grande, e chegou a lançar o disco totalmente autoral “2014 – The Year of Horse” em uma festa repleta de amigos e fãs. A banda seguiu tocando porém deu um tempo nas atividades, após a mudança de alguns integrantes.

Porém, sempre embalado pelas influências de Neil Young e Bob Dylan, o guitarman João Ricardo continuou compondo várias canções. “Continuei tocando, compondo, como sempre. Foi então que o Anderson, que gravou nosso disco em 2014, ouviu algumas coisas e adorou”, conta João, se referindo ao músico Anderson Rocha, do Estúdio 45, onde a Horse gravou o debut álbum.

Empolgados e com Rocha assumindo mais uma guitarra no som, uniram forças com os músicos Marcos Yallouz e Ernani Júnior, respectivamente baixista e baterista de O Bando do Velho Jack, para iniciar um novo projeto. “É muito bacana saber que músicos tão competentes estão tão empolgados quanto eu com o projeto”, acredita João. E a vontade de tocar já rende frutos: no dia 21 de abril eles tocam no Old Motors Pub, um novo espaço de rock na Capital.

Nesse show aproveitam para lançar oficialmente o primeiro single do que promete ser um novo disco de inéditas, a música “Schizoid Personality”. Conforme o próprio João define, a canção tem “uma forte pegada de rock dos anos 70. Tenta desvendar o que uma pessoa sente ao ser acometida por um ataque de pânico, que é uma condição psicológica relacionada à ansiedade e depressão”, reflete.

Canção impactante e clipe no YouTube

“Schizoid Personality” tem letra e música de João Ricardo, duração de cerca de 6 minutos e solos de guitarra que conquistam pela estrutura sofisticada. A virtuose dos músicos fica evidente a cada acorde, cada nota. “Temos então uma música de um tema forte, executada com o dueto baixo-bateria pulsando uma sonoridade que embasa um vocal melancólico e um solo de guitarra extremamente agressivo”, descreve o músico.

O clipe está à disposição no YouTube e tem imagens, fotografia e edição assinadas pelo também músico Rudy Wt. Quem quiser ouvir a canção ao vivo poderá aproveitar o show do dia 21 como uma oportunidade, além de outras músicas. “No repertório, além do novo single, estarão sucessos do primeiro disco, algumas novidades do CD novo e também músicas consagradas das principais influências da banda”, convida João.

SERVIÇO – O show da Horse Society acontece no Old Motors Pub, que fica Avenida Fábio Zahran 6171, e a entrada é totalmente gratuita. O clipe pode ser visto com exclusividade pelo link: https://youtu.be/FJ9lMtQCyTc.

