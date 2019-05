Banda de Rock Haiwanna anima o palco hoje à noite na Morada dos Baís

Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140 - Divulgação

A semana musical do Sesc Morada dos Baís começou nessa quarta-feira, com novidade, quando o grupo de samba Humildemente sobiu no palco da casa pela primeira vez. As apresentações começam sempre às 20 horas, são abertas ao públicas, sujeitas à lotação do espaço, que é para 350 pessoas.

Nesta quinta, 09, tem rock nacional com a banda Haiwanna, banda conhecida na noite de Campo Grande, com mais de 20 anos de estrada, levando influência das grandes bandas do Rock Nacional dos anos 80. O repertório contará ainda com músicas autorais, as mais conhecidas são “Anjo” e “Era Uma Vez”.

Na sexta-feira, dia 10, é a vez da banda que completou 2 anos no cenário local, Gessy & The Rhivo Trio. A banda levará os clássicos do rockabilly, um dos primeiros sub-gêneros do rock and roll, tendo surgido nos Estados Unidos no começo da década de 1950, especialmente no Sul do país.

O sábado, 11, será comandado pela cantora Amanda, revivendo interpretações únicas da MPB. Nascida em Goiás, cresceu no Maranhão e começou a cantar Teresina, participou de diversos projetos e hoje vive em São Paulo, onde encanta o público com sua técnica e voz doce.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms