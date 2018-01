Banda brasileira Boogarins é uma das atrações do Coachella 2018

O Boogarins lançou em 2017 seu terceiro disco, "Lá Vem a Morte", consolidando a imagem de referência no novo rock nacional - Divulgação

A banda goiana Boogarins é uma das atrações do Coachella Valley Music and Arts Festival 2018, que será realizado em dois fins de semana de abril (13-15 e 20-22), em Indio, na Califórnia (EUA). Entre outros artistas confirmados no festival estão Beyoncé, The Weeknd e Eminem (os três headliners).

Conhecido pelas grandes apresentações de rock, nos últimos anos o Coachella diversificou bastante seu line-up, e em 2018 este já não é o gênero dominante no evento. Estrelas do hip hop, como Vince Staples, Tyler, the Creator, SZA, Post Malone, Migos e Cardi B estão entre as atrações principais.

Mas os indie rockers também não têm do que reclamar: The War on Drugs, St. Vincent, Fleet Foxes, Angel Olsen, King Krule, Portugal the Man, Jessie Ware, Perfume Genius e várias outras bandas com álbuns elogiados nos últimos dois anos estão na escalação.

O Boogarins lançou em 2017 seu terceiro disco, "Lá Vem a Morte", consolidando a imagem de referência no novo rock nacional. Com forte pegada psicodélica, a banda vem fazendo sucesso também no exterior, desde o lançamento do primeiro álbum, "As Plantas Que Curam", em 2013.