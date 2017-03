Banda Blitz volta ao Rock in Rio para reviver os anos 80

A Banda Blitz, que tocou na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, vai se apresentar no dia 16 de setembro no Palco Sunset. Em um encontro com Alice Caymmi e Davi Moraes, a banda lança o novo trabalho "Aventuras II", de inéditas do grupo.

O convite para que a cantora esteja na apresentação foi feito por Evandro Mesquita, líder da Blitz, que em conversa com o diretor artístico do palco Zé Ricardo, relatou ter convidado a artista. "Alice gravou com a gente o novo álbum e ficou imensamente feliz. Na mesma hora ela me disse: faça de mim o que você quiser", lembra Evandro.

Para Zé Ricardo, a entrada de Alice Caymmi neste encontro está conectada ao novo repertório da Blitz e da cantora, que traz uma nova roupagem e invade o mundo das batidas do funk. "Será um momento sensacional onde os hits cariocas não deixarão ninguém parado e a guitarra de Davi Moraes trará um 'molho' ainda não visto pelo público", afirma.

Já está programada a entrada de um carro no palco e toda a performance teatral que a Blitz ensinou muita gente a seguir. O público vai relembrar e cantar os maiores sucessos como "Betty Frígida", "Weekend", "Egotrip", "Mais uma de amor" (Geme Geme), "A Dois Passos do Paraíso", "Biquíni de Bolinha Amarelinha", entre outros.

