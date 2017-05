Após especulações na internet de que a Band produziria uma temporada do programa "MasterChef" apenas com personalidades famosas, a emissora paulista negou a informação. Depois de ser contatada pelo reportagem, a assessoria de imprensa do canal afirmou apenas que levará ao ar a segunda temporada de "MasterChef Profissionais" no segundo semestre deste ano.

