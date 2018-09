Band abre inscrições para 6ª temporada do 'MasterChef Brasil'

A Band anunciou que as inscrições para a sexta temporada do reality show MasterChef Brasil já estão abertas em seu site desde terça-feira, dia 18. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e ser cozinheiro amador, sem nunca ter trabalhado em uma cozinha profissional.

Estudantes de gastronomia ou pessoas que possuam diploma na área também estão vetados. Candidatos quem tenham realizado cursos livres e curtos, porém, podem participar.

Além de preencher um formulário com diversas informações, é necessário enviar um vídeo de no máximo 15 minutos se apresentando e dizendo os motivos pelos quais o participante deve entrar no programa, preparando e apresentando também um prato.

A previsão é de que a nova fase do programa seja gravado entre fevereiro e maio de 2019.