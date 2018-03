Bananada 2018 anuncia line-up com Gilberto Gil, BaianaSystem e Pabllo Vittar

Depois de anunciar Gilberto Gil, o festival indie Bananada divulgou nesta terça-feira, 6, o line-up completo. Estão confirmados shows de Nação Zumbi, Pabllo Vittar, Boogarins, Emicida com Drik Barbosa e Coruja BC1, BaianaSystem, Attooxxa, Ava Rocha e Triz, entre outros (veja a escalação completa abaixo, adiantada pelo jornal "O Estado de S. Paulo").

O festival ocorre entre os dias 7 e 13 de maio de 2018, em vários pontos de Goiânia (GO), e no fim de semana, numa área do Passeio das Águas Shopping.

Os ingressos custam de R$ 115 (pacote para os três dias do fim de semana) a R$ 155 (pacote para todos os dias), mais taxas. Entradas para dias separados serão vendidas por R$ 45, mais taxa.

O ex-Sonic Youth Lee Ranaldo fará a abertura do evento, com um showcase no Centro Cultural UFG. Entre outros artistas e grupos internacionais confirmados no festival, estão os Meridian Brothers (Colômbia), The Ganjas (Chile), Ermo (Portugal), Adelaida (Chile) e In Corp Santics (Argentina).

Nomes locais mais conhecidos, como Boogarins, Hellbenders e Carne Doce, dividem o cartaz do festival com artistas emergentes, como Brvnks, Frieza, Lutre e Sarah Abdala.

Embora com menos nomes do que no cartaz de 2017, quando chegou à marca de 100 artistas e grupos, o Bananada mantém o equilíbrio entre músicos com tradição e nomes de destaque no indie nacional.

O destaque é certamente Gilberto Gil, com a turnê Refavela 40, mas ele certamente não é o único baiano que chamará atenção no festival: BaianaSystem, Attooxxa, Larissa Luz e Giovani Cidreira já pavimentaram seu caminho na música brasileira.

De São Paulo, Emicida, Coruja, Drik Barbosa e Rincon Sapiência representam o rap, e a dica é não perder os sets sempre explosivos de KL Jay, DJ Marky e o Heavy Baile.

Os shows principais serão pela primeira vez realizados em uma área do Passeio das Águas Shopping, e o objetivo, segundo a produção do festival, é apresentar "diferentes experiências visuais, arquitetônicas e artísticas". A exemplo de festivais de maior porte, o Bananada terá atividades ao ar livre e também indoor.

O Bananada celebra 20 anos em 2018, consolidando sua marca no roteiro de festivais de música no Brasil.

Além dos shows principais no fim de semana, o festival organiza outros eventos pela cidade, com apresentações especiais de nomes como Sheena Ye, Mellow Buzzardz, Laura Lavieri, Marcelo Callado, Vamoz e Jorge Cabeleira. Outros showcases ainda serão divulgados pela produção nos próximos meses.

O artista goiano Luciano Drehmer, que vive e trabalha na China, ilustra os cartazes do Bananada 20 anos.

O evento é realizado pela A Construtora Música e Cultura, Bananada Produções e co-realização do Coletivo Centopeia, com patrocínio do Natura Musical.

LINE UP COMPLETO DO FINAL DE SEMANA

GILBERTO GIL REFAVELA 40 . NAÇÃO ZUMBI . PABLLO VITTAR part. ARETUZA LOVI BAIANASYSTEM . EMICIDA feat. DRIK BARBOSA e CORUJA BC1 . LEE RANALDO (EUA)

BOOGARINS . RINCON SAPIÊNCIA . ÀTTØØXXÁ. HEAVY BAILE . DJ MARKY

CARNE DOCE . MERIDIAN BROTHERS (Colômbia) . KL JAY . AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA

FRANCISCO EL HOMBRE . JAVIERA MENA (Chile) . LARISSA LUZ

RIMAS e MELODIAS . THE GANJAS (Chile) . TRIZ . BRUNA MENDEZ . AVA ROCHA

MENORES ATOS . NEGRO LEO . GIOVANI CIDREIRA . CAMARONES ORQUESTRA GUITARRÍSTICA . MOLHO NEGRO

ANA MULLER . HOLGER . JORGE CABELEIRA E DIA EM QUE TODOS SEREMOS INÚTEIS

HELLBENDERS . EMA STONED . DEAFKIDS . BLASTFEMME . ADELAIDA (Chile)

KALOUV . VIOLINS . ERMO (Portugal) . CORONA KINGS . RØKR . ORUÃ . NIELA

VAMOZ . GORDURATRANS . IN CORP SANTICS (Argentina) . BRANDA . BRVNKS

MARCELO CALLADO . LAURA LAVIERE . FRIEZA . SARAH ABDALA . MQN . LUTRE . AVE EVA . SHEENA YE . MELLOW BUZZARDZ

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

SEXTA FEIRA - 11/05

AVEEVA (GO)

NIELA (GO)

RØKR

ERMO (PORTUGAL)

VAMOZ

HOLGER

GIOVANI CIDREIRA

AS BAHIAS E COZINHA MINEIRA

JORGE CABELEIRA E O DIA EM TODOS SEREMOS INÚTEIS

ORQUESTRA GREIOSA

PALCO RED BULL MUSIC

BRUNA MENDEZ (GO)

MERIDIAN BROTHERS (COLOMBIA)

FRANCISCO EL HOMBRE

KL JAY

DJ MARKY

PALCO CHILLI BEANS

GILBERTO GIL REFAVELA

EMICIDA convida DRIK BARBOSA e CORUJA BC1

SÁBADO - 12/05

LUTRE (GO)

GORDURATRANS

EMA STONED

BRANDA (GO)

ORUÃ

IN CORP SANTICS (ARGENTINA)

KALOUV

NEGRO LEO

ANA MULLER

PALCO RED BULL MUSIC

AVA ROCHA

JAVIERA MENA (CHILE)

CARNE DOCE (GO)

RINCON SAPIÊNCIA

HEAVY BAILE

PALCO CHILLI BEANS

ÀTTØØXXÁ

PABLLO VITTAR part. ARETUZA LOVI

DOMINGO - 13/05

FRIEZA (GO)

BLASTFEMME

DEAFKIDS

CORONA KINGS

ADELAIDA (CHILE)

BRVNKS (GO)

VIOLINS (GO)

MOLHO NEGRO

HELLBENDERS (GO)

MENORES ATOS

PALCO RED BULL MUSIC

TRIZ

THE GANJAS (CHILE)

RIMAS E MELODIAS

LARISSA LUZ

BAIANASYSTEM

PALCO CHILLI BEANS

BOOGARINS (GO)

NAÇÃO ZUMBI

Serviço:

- Bananada 20 anos

- De 7 a 13 de maio de 2018

- Local: Pátio externo do Passeio das Águas Shopping, Av. Perimetral Norte, 8303 - Goiânia.

- Ingressos: www.sympla.com.br/bananada20