Balança que não mostra peso é lançada para estimular a seguir dieta

Na contramão de todos que se dizem inimigos da balança, uma marca desenvolveu uma nova função para o objeto: ajudar a seguir a dieta e não desestimular com indicação de medidas desagradáveis.

A balança Shapa é associada a um aplicativo no celular, com o qual se conecta via Bluetooth. No site oficial, o produto é definido como um conjunto de algoritmos baseados no comportamento do usuário.

O que mostra o visor dela mostra:

1. Calendário que mostra a frequência com que se usa a balança. Quanto mais frequente, melhor, afinal você está levando a sério a dieta e o cuidado do seu corpo.

2. Um escala em cores que mostra se está perdendo peso ou não - sem números, apenas cores.

3. Sugestões de alimento: a balança pode dar a dica de comer carne acompanhado de vegetais ou uma sugestão de se alimentar sem distrações.

A ideia por trás do dispositivo é sustentada por um tripé de conceitos:

1. Lembrete: cuidar da saúde deve ser uma decisão constante, e o sistema entre balança e aplicativo no celular envia lembretes ao usuário.

2. Hábito: baseado no comportamento e objetivo do próprio usuário, o sistema propõe hábitos acessíveis e sustentáveis.

3. Conhecimento: através de dicas o dispositivo estimula o saber do que é saudável.