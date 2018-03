Baladas para o fim de semana em São Paulo

+ Na área que abrigou o antigo Playcenter, o Dekmantel Festival reúne nomes consagrados da cena eletrônica, como o inglês Four Tet e a DJ russa Nina Kraviz, além de artistas nacionais como Marcos Valle e a banda Os Mulheres Negras. R. Inhaúma, 263, Barra Funda. Sáb. (3) e dom. (4), 12h/23h. R$ 380/R$ 600. Vendas pelo site: dkmn.tl/sãopaulo18tickets

Heineken Block

O terceiro fim de semana do evento terá, no sábado (3), show da cantora Tássia Reis e apresentação da banda Cartas na Rua. No domingo (4), é a vez do show de Rincon Sapiência. As inscrições, abertas desde 5ª, devem ser feitas pelo site. R. Mauá, s/nº, metrô Luz. Sáb. e dom., 15h/22h. Grátis. Até 11/3. Inf.: bit.ly/HBlock

Ressaca-Carnaval do Tim

A Banda da Quebrada, grupo paulistano de samba-rock e MPB, faz uma homenagem ao cantor Tim Maia, com seus maiores sucessos. Miscelânea Cultural. R. Cunha Gago, 678, Pinheiros. Sáb. (3), 23h/4h30. R$ 20. Inf.: bit.ly/RessTim

Samba Rock Plural

Do projeto Tododomingo, o evento comemora os 10 anos do canal Samba Rock na Veia e o lançamento do disco Os Opalas com discotecagem dos DJs Fox e Thurs, DJ Rebeka, DJ Killa, além de atrações como uma intervenção de poesia conduzida por Thata Alves e grafite ao vivo com o artista Dedoth. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (4), 15h/23h. Grátis.