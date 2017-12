Balada inspirada em Star Wars é uma das festas deste fim de semana

Inspirada em "Guerra nas Estrelas", a festa reúne o melhor do indie, rock e pop. Com decoração temática, máscaras de personagens serão distribuídas durante a noite. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, tel. (11) 4508-7256. Sáb. (23), 22h/6h. R$ 30/R$ 80. Inf.: bit.ly/SeuDarth3

JÁ DEU O QUE TINHA QUE DAR

Representantes das festas Pardieiro, Meu Santo É Pop, Castro, QUÉDIZÊ e VHS compõem o line up do baile, que toca ritmos perfeitos para cantar junto - incluindo o sertanejo "sofrência", com canções como "Evidências" - e muito pop, disco e música brasileira. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, tel. (11) 3101-1305. Sáb. (23), 23h. R$ 20/R$ 60. Vendas pelo site: www.ingresse.com

LACRE

Organizada pela atriz Gabi Lopes, a festa de funk convida nomes como MC Fioti, Rahell e Rodolfinho. Entre os DJs da noite, estão Laudz, Fodassy Crew, Kefing e Puff. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, tel. (11) 3862-8279. Sáb. (23), 22h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

YANK

Rock clássico, indie e pop rock animam a pista, sob o comando dos DJs residentes Fish Nothing e Adan Stokinger. Tex Bar. R. Augusta, 1.053, Consolação, tel. (11) 4508-7256. Sáb. (23), 22h/5h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/YankTexR