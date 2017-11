Baixista Rodrigo Santos deixa o Barão Vermelho após 25 anos

Depois de 25 anos no Barão Vermelho, o baixista Rodrigo Santos decidiu deixar a banda "para se dedicar integralmente à carreira solo", segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 14.

Santos era o terceiro na linha de sucessão do baixo do Barão Vermelho, que começou com Dé Palmeira e depois Dadi Carvalho.

Atualmente, a banda segue com Guto Goffi (bateria) e Maurício Barros (teclado), fundadores da banda, Fernando Magalhães (guitarra), no grupo desde 1985, e Rodrigo Suricato (vocal, 2017).

O Barão prepara um novo álbum de inéditas previsto para o primeiro semestre de 2018.