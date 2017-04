Baixista do Metallica ouve Molejo e diz: 'Gosto do ritmo. Lembra um coral'

O 'Molejão' reina nos corações de todos os artistas, incluindo os internacionais. Quem, desta vez, aprovou a sonoridade do grupo carioca foi o Metallica. Em entrevista ao canal do apresentador Cauê Moura, no Youtube, Robert Trujillo, o baixista da banda, ficou "entusiasmado" com a performance de Anderson Leonardo e companhia.

"Gosto do ritmo. Tem uma qualidade que lembra um coral, um hino. Essa música te faz se sentir bem", afirmou ele após ouvir Cilada, um dos clássicos do conjunto brasileiro.

O Metallica foi umas das atrações do Lollapalooza Brasil 2017.

