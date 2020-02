Bairro Guanandi recebe shows musicais de artistas regionais no próximo sábado

As apresentações terão início às 17h, com entrada gratuita - Arquivo

Do bailão ao rock, o Arte no Meu Bairro deste sábado, 8 de fevereiro, recebe os shows musicais dos grupos Atração Baileira, Uirapuru, Dj Ronny Katoy e Banda Leitones. As apresentações terão início às 17 horas, na Rua Barra Mansa com a Rua Iracema, em frente a Praça do Bairro Guanandi.

A programação começa com show do Dj Ronny Katoy. Ele apresenta repertório eletrônico atual com flash back de sucessos do passado. Logo após, é a vez do grupo Atração Baileira subir ao palco do Arte no Meu Bairro. Composto por Sandra Rosa (baixo e voz), Luciano Nascimento (voz), Antonio Cordeiro (gaita e voz), Emerson Silva (bateria) e César Cavassa (guitarra e voz), o grupo conta com mais 20 anos de estrada animando o público campo-grandense.

Em seguida, acontece a apresentação do Grupo Uirapuru. Já o encerramento da noite ficará por conta da Banda Leitones, que mistura influências do rock’n roll nacional com hip hop. O Leitones conta com trajetória de 20 anos, sendo um dos fundadores da Banda IGNIS BR, lendária entre as bandas de Rock autoral da cidade.

O projeto Arte no Meu Bairro é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a partir de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal. O projeto apresenta shows musicais de artistas com renome artístico, assim como músicos e grupos que estão dando os primeiros passos dentro do segmento.