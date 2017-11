Baile dos idosos se despede do ano com show do grupo Pantaneiros no Horto Florestal

Depois de arrastar quase 500 participantes em cada uma das cinco edições deste ano, o baile dos idosos se despede de 2017 com show no próximo sábado, dia 25. O encerramento será animado pelo grupo Pantaneiros, a partir das 14 horas, no Teatro de Arena do Horto Florestal.

Sempre com entrada gratuita, o evento é considerado o xodó dos idosos dançarinos de Campo Grande. “Dançar para mim é coisa especial. Quando eu não vier no baile da MelhorCidade, estarei nos bailes organizados no CCI Vovó Ziza”, contou o músico Dário Totto, de 90 anos.

O retorno oficial dos bailes dos idosos ocorreu em julho deste ano, após a terceira idade ficar sem o evento por mais de quatro anos. A primeira atração musical a tocar depois de anos sem o baile, foi o grupo Los Celestiales.

À época, o prefeito Marquinhos Trad lembrou que o dia 29 de julho ficaria na memória. “É um marco para a terceira idade, que voltará a contar sempre com os bailes organizados pela Prefeitura”, destacou.

Além de Los Celestiales, subiram ao palco do Teatro de Arena do Horto Florestal as bandas Laço de Ouro, Bate Pé e Marlon Maciel e Grupo.

O baile é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Subsecretaria da Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).