BaianaSystem está entre os destaques de shows da semana

O grupo volta a São Paulo com a turnê do álbum Duas Cidades (2016). Misturando guitarras e percussão, o grupo apresenta músicas como Playsom. BNegão é o convidado especial - Divulgação

6ª (29)

Carambolá e Saxomania

Criado em 2007, o grupo Carambolá vai do jazz ao choro - e toca às 22h. Às 23h59, o quinteto de saxofones Saxomania estará no palco. Centro Cultural da Música Instrumental. Sala Jazz nos Fundos (100 lug.) e Sala do Autor (120 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3068-5975. 6ª (29), 22h. R$ 30/R$ 40. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Kleiton & Kledir

Os irmãos fizeram sucesso nos anos 1980 com Deu pra Ti. Eles interpretam sucessos e músicas do álbum Com Todas as Letras (2015), cujas faixas foram letradas por escritores como Luis Fernando Verissimo. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29), 21h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ó do Forró

O trio apresenta músicas de seu novo álbum, A Origem, o Agora e o Futuro, com forró, coco e xaxado. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 6ª (29), 22h30. R$ 34. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Otto

Ottomatopeia (2017) é o álbum mais recente do pernambucano. Além das composições próprias, ele interpreta Meu Dengo, composta por Roberta Miranda. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (30)

Hector Costita

Elis Regina trabalhou com o saxofonista argentino, que apresenta clássicos do jazz e composições autorais. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Sáb. (30), 22h. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leandro Cabral Grupo e Cuca Teixeira Groove Reunion

Às 22h, o pianista Leandro Cabral toca com seu grupo temas de Moacir Santos e Letieres Leite. Já o grupo do baterista Cuca Teixeira toca repertório de jazz-funk às 23h59. Centro Cultural da Música Instrumental. Sala Jazz Nos Fundos (100 lug.) e Sala do Autor (120 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3068-5975. Sáb. (30), 22h. R$ 30. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Lino de França

Com 30 anos de carreira, o sanfoneiro interpreta clássicos do forró. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (30), 19h. Grátis.

Serial Funkers

Porque Funk É Coisa Séria é o primeiro álbum da banda, que participou do programa Superstar, da TV Globo. O quarteto mistura soul e black music. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Sáb. (30), 23h59. R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

Trio Virgulino e Dois Dobrado

Com 37 anos de carreira, o Trio Virgulino apresenta músicas de seus dez discos. Já o Dois Dobrado dedica seu repertório a clássicos de Luiz Gonzaga e outros mestres. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. Sáb. (30), 22h30. R$ 34. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

5ª (4)

BaianaSystem

O grupo volta a São Paulo com a turnê do álbum Duas Cidades (2016). Misturando guitarras e percussão, o grupo apresenta músicas como Playsom. BNegão é o convidado especial. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (4), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.