Babu Santana é levado para hospital após passar mal e fará exames

O ator Babu Santana está atualmente em observação em um hospital - (Foto: Divulgação)

O ator Babu Santana foi levado para um hospital nesta sexta-feira, 19, após passar mal. Segundo sua assessoria ele já está bem, mas segue em observação no Hospital Barra Dor, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde realiza exames.

A possibilidade do ator ter covid-19 foi descartada, ainda segundo sua assessoria.

Na quinta-feira, 18, o ator comemorou nas redes sociais após ter recebido um carro que havia sido prometido para ele pela empresa Easy Carros no início do mês de abril, após Babu perder uma prova do líder no Big Brother Brasil 20 que valia um automóvel.