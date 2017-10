Aventuras do Mundo Encanado” chega a Campo Grande com espetáculo inédito

O espetáculo infantil “Aventuras do Mundo Encanado” se apresenta até sábado no Teatro Prosa, do SESC Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. / Divulgação



O espetáculo infantil “Aventuras do Mundo Encanado” se apresenta até sábado no Teatro Prosa, do SESC Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Viabilizado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, com produção da 3 Apitos Cultura, patrocínio da Águas Guabiroba e apoio do Instituto Equipav, a peça fará 24 apresentações gratuitas na cidade até o mês de novembro. O foco é democratizar o acesso à cultura e conscientizar a população local sobre os cuidados com o meio ambiente.

Este ano, a “Aventuras do Mundo Encanado” traz texto inédito e um novo protagonista. Por meio de uma abordagem lúdica, o espetáculo contará a história que terá como personagem principal uma arara azul e também as características geográficas da região, contextualizado para as problemáticas enfrentadas no dia a dia.

O espetáculo conta que no pantanal, as araras, peixes, capivaras, onças, tamanduás, jacarés lutam para sobreviver num mundo cada vez mais ocupado pelos seres humanos. A protagonista desta história é a Arareca, uma arara azul que adora fazer rimas e cantar Rap, que vendo o seu habitat ser destruído e sua espécie ameaçada de extinção, vai com a família até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para conscientizar os seres humanos sobre a importância da preservação ambiental.

Além da cidade de Mato Grosso do Sul, a peça passará por 18 cidades de outros cinco estados (Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará), somando 160 apresentações gratuitas em teatros, praças e escolas. Está é a quinta edição do projeto. De 2013 a 2016, o espetáculo “Aventuras no Mundo Encanado” realizou 518 apresentações gratuitas pela Lei Rouanet e impactou diretamente cerca de 98 mil crianças.

“Queremos levar cultura e informação para aqueles que não têm acesso, de forma que todos possam se conscientizar do papel importante que tem dentro do ecossistema e na sua preservação e, com isso, modificar suas atitudes diárias e torná-las mais responsáveis.”, explica Paulo Pontes, produtor da 3 Apitos Cultura.

Aventuras no Mundo Encanado

Faixa etária: Livre Agenda do mês de Outubro:

(consulte as próximas datas em nosso site: www.teatronaescola.com.br)



Data: 03/10

Horário: 8h, 9h30,10h30, 14h e 15h30

Local: Teatro Prosa - SESC Campo Grande, Campo Grande

Data: 04/10

Horário: 8h, 9h30,10h30, 14h e 15h30

Local: Teatro Prosa - SESC Campo Grande, Campo Grande

Data: 05/10

Horário: 8h, 9h30, 14h, 15h30 e 16h30

Local: Teatro Prosa - SESC Campo Grande, Campo Grande

Data: 06/10

Horário: 8h, 9h30, 14h, 15h30 e 16h30

Local: Teatro Prosa - SESC Campo Grande, Campo Grande

Data: 07/10

Horário: 15h

Local: Teatro Prosa - SESC Campo Grande, Campo Grande



