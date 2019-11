Aventura e muita diversão no Cineclubinho do Sesc Corumbá de novembro

Programação começa no dia 9 - Reprodução

O Cineclubinho do Sesc Corumbá vai finalizar o ano revendo alguns dos filmes prediletos da criançada durante sessões gratuitas que acontecem todos os sábados, às 18h.

No dia 09 muita aventura com “Minha vida de abobrinha”. O filme é sobre um sensível menino de nove anos, deixado pela polícia em um orfanato depois que sua mãe falece que aos poucos começa a se relacionar com as outras crianças e descobre o significado de amizade e confiança.

Dia 16 a criançada se diverte com Belle e Sébastien, onde um garoto descobre uma forte amizade com o cão.

No dia 23, para divertir os pequenos, a sessão traz filminhos incríveis, repletos de diversão durante o “Cine Mostrinha”.

Finalizando o mês de novembro, no dia 30 tem “O menino e o espelho”, um divertido longa sobre Fernando, que vê a fantasia se tornar realidade quando seu reflexo salta do espelho e ganha vida. Vendo apenas as vantagens de ter alguém idêntico a si, o menino cria um plano para passar as entediantes tarefas para seu sósia enquanto brinca com os amigos.

Serviço – O Sesc Corumbá está localizado na Rua Treze de Junho, 1703, no Centro. Mais informações podem pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms