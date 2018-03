Avenida Paulista recebe obras do artista japonês Takesada Matsutani

Pela primeira vez no Brasil, o artista contemporâneo japonês Takesada Matsutani ganha uma exposição rápida na Japan House, na Avenida Paulista, em São Paulo. A mostra, que conta com duas de suas obras e uma performance marcada para o domingo, teve início ontem e poderá ser visitada até o dia 11.

A exposição é parte da Paulista Cultural, evento que prevê uma programação especial em diversas instituições culturais da Av. Paulista neste domingo, a partir das 10h.

O artista

Nascido em Osaka em 1937, Matsutani fez parte de um dos movimentos mais inovadores e influentes do Japão do pós-guerra, o Gutai, movimento de vanguarda da arte japonesa. Uma das características de Matsutani é usar a cola de vinil [uma espécie de adesivo de contato com aderência rápida e flexibilidade].

Além da exposição na Japan House, as obras do artista também poderão ser visitadas até o dia 20 de abril na galeria Bergamin & Gomide, na Rua Oscar Freire, com entrada gratuita. Na galeria estarão expostas 20 obras com grafite, cola de vinil, colagem e acrílico.