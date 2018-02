Autora de Marcelo, marmelo, martelo faz aniversário esta semana

Na ativa, Ruth Rocha acaba de lançar a edição reformulada da Coleção 5 sentidos, série escrita em parceria com Anna Flora e ilustrada por Adalberto Cornavaca que explora o olfato, audição, tato, paladar e visão - Foto: Editora Salamandra

Em qualquer roda de conversa cujo tema seja literatura infantil nacional, certamente o nome de Ruth Rocha surgirá como uma das principais expoentes do segmento. A autora, que fará 87 anos no próximo dia 02, completou suas bodas de ouro na literatura em 2017 e coroou sua trajetória com o prêmio "Personalidade Literária" pelo conjunto de sua obra e contribuição à formação de gerações de leitores, no Prêmio Jabuti. "O escritor é uma pessoa solitária e a gente fica feliz e agradece muito quando tem o reconhecimento de uma entidade tão importante como a CBL (Câmara Brasileira do Livro), afirmou a autora na ocasião da entrega do prêmio.

Com mais de 200 obras publicadas ao longo dessas cinco décadas e mais de 40 milhões de livros vendidos, Ruth Rocha foi e continua sendo figura indispensável na estante de muitos brasileiros, seja com títulos clássicos de sua autoria, como Marcelo, marmelo, martelo, O Reizinho mandão ou Romeu e Julieta, seja com as constantes atualizações e novas edições de seu catálogo. No último ano, junto com a Editora Salamandra a escritora repaginou a coleção infantil Coisinhas à toa que deixam a gente feliz, de Otávio Roth, com dois novos livros que homenageiam o autor. Conhecedora das delícias da infância, Ruth somou ao trabalho de Otávio outras pequenas felicidades do nosso cotidiano em Duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz e Outras duas dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz.

Na ativa, Ruth Rocha acaba de lançar a edição reformulada da Coleção 5 sentidos, série escrita em parceria com Anna Flora e ilustrada por Adalberto Cornavaca que explora o olfato, audição, tato, paladar e visão. Como numa brincadeira de criança, as autoras explicam o funcionamento do nosso sistema sensorial e propõem atividades simples que aguçam e desenvolvem nossos sentidos.





Ao longo de sua caminhada, a autora conquistou uma legião de leitores e continua escrevendo para as novas gerações. Por isso, o aniversário de 87 anos de Ruth Rocha é um presente para todos aqueles que apreciam a literatura infantil e, acima tudo, sabem vivenciar a alegria da infância.