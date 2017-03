Autora campo-grandense se prepara para o lançamento do segundo livro

Nos dias 23 e 24 de março, a autora campo-grandense Fernanda Salgueiro vai promover oficinas do projeto Dicionário Ilustrado de Sentimentos em duas instituições de Campo Grande, a Casa de Ensaio e a Creche Meimei.

O Dicionário Ilustrado de Sentimentos é um projeto de incentivo à leitura viabilizado pela lei federal de incentivo à cultura, a lei Rouanet, e vai beneficiar crianças de diferentes cidades. O projeto proporciona acesso a arte e a participação da concepção do livro, que leva o mesmo nome.

Além disso, o Dicionário Ilustrado de Sentimentos vai envolver as crianças das instituições em dois momentos: o primeiro com a oficina e o segundo com a distribuição dos livros, que será feira em junho, após o lançamento oficial.

As oficinas, que são parte importante do projeto, usam abordagens variadas que além de os aproximar do mundo da escrita, vai os inserir na produção do livro. A arte e a literatura servirão como linha condutora de expressão dos sentimentos.

Durante os encontros já realizados, a autora teve gratas surpresas com os sentimentos que as crianças relataram. Em uma brincadeira de stop, havia a coluna sentimento e a letra na rodada era ‘n’. “Estávamos jogando e na hora de revelar surgiu o sentimento de ‘ninja’, que segundo a criança é quando você está muito agitado, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, achamos incrível”, comenta Fernanda Salgueiro, coordenadora do projeto e autora do livro.

As oficinas já passaram por Curitiba no Hospital Pequeno Príncipe, na biblioteca pública da cidade, além de escolas públicas. Aqui em Campo Grande, as oficinas são voltadas para as crianças da Creche MeiMei e Casa de Ensaio, realizadas, respectivamente, nesta quinta e sexta-feira às 14h.

Para saber mais sobre o projeto acompanhe a página no facebook: www.facebook.com/dicionariosentimentos/

