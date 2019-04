Autor que já conheceu mais de 90 países lança livro nesta sexta

Ao longo dos anos ele já visitou mais de 90 países nos seis continentes, e por onde passa vai encontrando inspiração para relatos e poesias dos mais variados temas - Foto: Divulgação

A literatura e as viagens, essas são as duas paixões do autor Gerson Noronha, que lança nesta sexta-feira (26), a partir das 19h30, no Fran’s Café, seu terceiro livro intitulado “Almagesto”. Ao longo dos anos ele já visitou mais de 90 países nos seis continentes, e por onde passa vai encontrando inspiração para relatos e poesias dos mais variados temas. “Para mim a escrita é um complemento natural das viagens, escrita não só dos relatos mas dos sentimentos que vivi em cada lugar. Escrever pra mim é mais que um hábito, é uma terapia, que me ajuda a transcender os aspectos mais ordinários da vida”, explica Gerson.

Dentre os textos que compõe o livro, que não possui uma temática única, alguns dos mais marcantes para o autor são “O Caso Luísa Porto”, baseado em um poema de Carlos Drummond de Andrade, que foi reescrito e atualizado, e “Eubalaena”, que registra histórias de encontros muito especiais para ele. “Esse registro foi feito durante uma viagem a Abrolhos e condensou experiências que já tive com as baleias em diversos países. Foram encontros que me marcaram bastante, e significaram o ponto alto da minha vida de viajante. Poder se aproximar de animais de 150 toneladas pode ser a experiência definidora de uma vida”, conta.

Além da natureza, que faz diversas aparições em “Almagesto”, para Gerson outros elementos marcantes de qualquer viagem são as experiências interpessoais, a gastronomia e a música. Apesar de já ter percorrido países do Polo Norte ao Polo Sul, ele faz questão de falar das muitas belezas do nosso país. “Vários poemas fazem menções diretas a lugares pelo Brasil, como Delta do Parnaíba, Jericoacoara e Bonito. Temos que valorizar o que está perto de nós e tem muito valor”, comenta o autor. A escolha do nome do livro vem de um tratado matemático e astronômico escrito no século II por Cláudio Ptolomeu, que contém o mais completo catálogo de estrelas da Antiguidade.

Serviço: O lançamento do livro “Almagesto”, do autor Gerson Noronha Mota, publicado pela Life Editora, será realizado nesta sexta-feira, dia 26 de abril, às 19h30 no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2453 – Centro. Na ocasião haverá música ao vivo com o cantor Carlos Colman.