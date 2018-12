Autoajuda lidera ranking dos livros mais vendidos no Brasil

O ano ainda não terminou, mas a lista de livros mais vendidos no Brasil em 2018, feita pela Nielsen, deve permanecer como segue. A Sutil Arte de Ligar o F*da-se (Intrínseca), de Mark Mason, foi o best-seller nas livrarias brasileiras este ano.

Depois aparecem As Aventuras na Netoland Com Luccas Neto, de Luccas Neto (Nova Fronteira); O Milagre da Manhã, de Hal Elrod (Best-Seller); Álbum da Copa - Rússia 2018 (Panini); Seja Foda!, de Caio Carneiro (Buzz); O Poder da Ação: Faça sua Vida Ideal Sair do Papel, de Paulo Vieira (Gente), O Poder do Hábito, de Charles Duhigg (Objetiva); Sapiens - Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari (L&PM); O Poder da Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira (Gente); e Propósito, de Sri Prem Baba (Sextante).

Apesar da crise das livrarias Cultura e Saraiva, as vendas, segundo a Nielsen, no fim das contas, devem ser levemente positivas. Veja no blog o ranking dos 20 livros mais vendidos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.