Auto de Natal vai além da encenação do nascimento de Jesus

Além de ser o último mês do ano, dezembro é lembrado por ser o mês do nascimento de Cristo e isso é retratado de várias formas em toda a parte do mundo.

Aqui em Campo Grande, o grupo de teatro Transart apresenta o "Auto de Natal", espetáculo dirigido por Edilton Ramos realizado desde 1992. A peça traz um grande elenco que passa o ano em ensaios para viver os personagens que fizeram parte da história da vida de Jesus Cristo.

Maria, por exemplo, interpretada pela atriz Rosane Zanella, destaca a responsabilidade e emoção em dar vida a mãe de Cristo. "É uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma honra representar essa grande mulher. Não tem como falar em Jesus sem lembrar sua mãe", diz.

"A principal mensagem é retratar o nascimento de Jesus. Mas cada detalhe do espetáculo mostra desde a santidade e devoção que Maria tinha e o que o momento representou para um povo que não tinha mais esperança de salvação."

O espetáculo é dinâmico, com alta iluminação, sistema de som instalado, personagens caracterizados e uma linguagem acessível para melhor compreensão de todos. Ainda segundo Rosane, o público pode esperar muita emoção e dedicação dos envolvidos na peça. "É muito importante que o público compareça para sentir essa emoção que o grupo tanto se dedica para transmitir a importância da data em nossas vidas", conclui.

"Auto de Natal - O Nascimento de Jesus"

Dias: 24 e 25 de dezembro

Horário: Duas sessões diárias às 19h e 21h

Local: Cidade do Natal – Altos da Afonso Pena

ENTRADA FRANCA