Atrizes se unem em campanha contra o assédio sexual

As atrizes postaram imagens com a mesma mensagem / Reprodução

Nesta terça-feira, 4, diversas personalidades usaram suas redes sociais para se manifestarem contra o assédio sexual. No Instagram, muitas atrizes e influenciadoras postaram fotos com camisetas escritas "Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio" ou postaram imagens com a mesma mensagem.

O motivo aparente para o protesto é o caso de assédio do ator José Mayer que uma figurinista da Globo afirma ter sofrido. Apesar de nem todas declararem a razão da manifestação, alguns nomes, como Astrid Fontenelle, deram indícios de estarem se referindo ao caso. "Às vezes começa com um olhar, passa pro 'como você é linda', depois coloca a mão na sua cintura... São piadinhas, situações constrangedoras... Chega!", escreveu a atriz. "Fale com seu chefe superior e se ele for o causador do seu incômodo. Sim, o assédio incomoda, oprime... Procure o RH."

Bela Gil foi mais direta e falou sobre o caso em postagem no Instagram. "No último dia 31 minha amiga e figurinista Su Tonani publicou um texto admirável pela coragem, força e detalhes sobre o assédio moral e sexual que sofreu do ator José Mayer", escreveu. "Não podemos mais engolir o constrangimento, a raiva, o medo, a dor, a vergonha, o trauma ou a vontade de gritar. Su Tonani, tô com vc até o fim!"

O ator divulgou carta aberta na tarde desta terça (4) onde diz que errou ao fazer "brincadeiras de cunho machista" com colegas. Ele foi acusado pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani de assediá-la no set de filmagem. O relato de Tonani foi publicado na última sexta (31), no blog #AgoraÉQueSãoElas, da Folha.

Na carta, Mayer diz: "Errei no que fiz, no que falei, e no que pensava. A atitude correta é pedir desculpas. Mas isso só não basta. É preciso um reconhecimento público que faço agora."

Ele então afirma que não tinha a intenção de ofender, mas reconhece que suas "brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites do respeito com que devo tratar minhas colegas".

O ator se diz "fruto de uma geração que aprendeu, erroneamente, que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras ou piadas. Não podem. Não são."

Disse também que aprendeu com seu erro e que está vivendo um processo de mudança.

Atrizes como Bruna Marquezine, Mariana Xavier e Luisa Arraes postaram fotos em suas redes sociais. Funcionárias da Globo, como figurinistas e maquiadoras, também participaram da campanha.

Veja Também

Comentários