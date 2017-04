Atrizes de 'Girls' se reúnem para assistir último episódio

O elenco da série Girls se reuniu para assistir o último episódio e usou as redes sociais para registrar o momento. Allison Williams escreveu em seu Instagram: "Assistimos juntas no Brooklyn, com Manhattan ao fundo, num sofá, quase como começou." Ela ainda compartilhou uma foto que mostra a diferença das atrizes durante os anos.

Criado e estrelado por Lena Dunham, o seriado Girls, que teve início em 2012, narra a história de quatro mulheres em Nova York. Além de Dunham, Girls conta com as atuações de Allison Williams, Jemima Kirke e Zosia Mamet.

