Atriz usa suéter escrito 'pobreza é sexista' no Globo de Ouro

No Globo de Ouro, que ocorreu no domingo, 7, as atrizes decidiram protestar contra o sexismo e o assédio sexual que ocorrem não só em Hollywood, mas também nos Estados Unidos.

A atriz Conie Britton, conhecida por seus papeis nas séries "Nashville" e "American Horror Story", elevou sua manifestação a outro nível. Ela decidiu usar um suéter da grife Lingua Franca bordado com os dizeres "pobreza é sexista" em inglês, combinada com saia longa Max Mara e sapatos de tira da Jimmy Choo.

Em seu instagram, ela explicou a escolha do look: "Meu suéter diz 'pobreza é sexista' e nós nos vestimos de preto para mostrar que é hora de todos nós, homens e mulheres, empoderarmos nós mesmos pela equidade. Minha esperança é que esse momento agora atinja as bases da sociedade, as cidades pequenas, os vilarejos que ficam perto e os que ficam longe, onde mulheres vem sendo silenciadas, sem recursos, por causa da desigualdade de gênero. Somos mais fortes quando trabalhamos juntos, com respeito e compreensão. Mulheres fortes significam famílias, comunidades e economia fortes. Em todo o mundo."