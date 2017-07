Atriz Lupita Nyong'o revela que rodou pela Comic-Con de San Diego disfarçada

É comum, em todos os anos, personalidades famosas aproveitarem o clima da Comic-Con de San Diego, uma das maiores feiras geek do mundo, para se fantasiarem e curtir o evento como anônimos. Este ano, quem fez isso foi a atriz Lupita Nyong'o, vencedora do Oscar por 12 Anos de Escravidão em 2014.

Lupita estava no evento para promover seu novo filme, Pantera Negra, um dos próximos longa-metragens da Marvel nos cinemas. Mas, nos momentos em que não estava divulgando o filme, ela aproveitou para passear pela feira fantasiada de Ranger Rosa, personagem de Power Rangers.

A própria atriz fez a revelação em seu Twitter, compartilhando com seus seguidores um vídeo que mostra suas brincadeiras pela Comic-Con, que foi realizada no último final de semana em San Diego, na Califórnia. "Você me viu na Comic-Con?", perguntou aos seguidores.

Estrelado por Chadwick Boseman como o herói do título, Pantera Negra estreia nos cinemas em fevereiro de 2018.

