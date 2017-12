Atriz e humorista Samantha Schmütz mostra seu lado cantora

Apesar de ter iniciado sua carreira artística no começo dos anos 2000, Samantha Schmütz só se tornou conhecida do grande público ao surgir no programa Zorra Total, da Globo, na pele de um garoto, o Juninho Play. Mas ela é uma artista que não quer ficar marcada apenas por um personagem - pelo contrário, tem levado a sério ser uma atriz performática. Aliás, quer mais que isso, a intenção é mostrar toda sua versatilidade. Para isso, tem mostrado suas habilidades com a voz, ao se apresentar com cantora eclética. O que pode ser conferido a partir desta terça, 12, às 20h, no canal BIS, onde será exibida a segunda temporada de Samantha Canta.

"Essa é uma grande paixão da minha vida e já está em meus planos gravar um CD. Para isso, conto com meus amigos músicos, como Criolo, Karol Conká, e uma galera que está a fim de fazer esse trabalho comigo", conta a animada Samantha, que completa informando que, além de tudo, ainda compõe. "É, eu componho, mas ainda não tive coragem de mostrar essas canções, preciso ter convicção de que estão dentro do meu controle de qualidade", se diverte.

A niteroiense Samantha tem mostrado o seu lado cantora em vários locais, além de ter participado do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. "Foi muito interessante participar, afinal o programa tem grande alcance, muitas pessoas puderam conhecer esse meu lado cantora."

Mas Samantha, de 38 anos, não se limita a cantar ou fazer humor, ela ainda se arrisca no drama. A atriz retorna ano que vem na série Carcereiros, inspirada no livro de Drauzio Varella, na qual sua personagem se casa com Othon Bastos, pai de Rodrigo Lombardi. "É a primeira vez que faço uma coisa que não seja comédia - claro, tem humor, mas não é escrachado, não é um personagem cômico", explica. "Eu me formei para ser uma atriz que representa qualquer papel, mas dei sorte de cair nas graças do público em papéis cômicos."

Quase sem tempo de respirar pela agenda cheia de compromissos, Samantha avisa que, em 2018, estará de volta com o humorístico Vai Que Cola, no Multishow. "É um ritmo muito intenso, passamos o dia ensaiando e gravando e, depois de tanto tempo, somos quase uma família", confessa ainda.

Mesmo com todos esses trabalhos, Samantha não deixou de lado sua criação primeira. "Claro que não quero ficar fazendo para sempre, mas Juninho Play é um personagem forte e consegui transformá-lo em desenho animado, em uma websérie no YouTube, o Juninho Play e Família", avisa. "Para isso, chamei amigos para colaborar: Ivete Sangalo faz a voz da mãe, Paulo Gustavo, da vizinha, e eu, além do Juninho, faço a avó e a irmã."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.