Atriz divulga primeiro cartaz oficial da volta de 'Will & Grace'

Depois de 11 anos, Will & Grace está oficialmente de volta. Nesta quinta-feira, 5, Megan Mullally, intérprete de Karen Walker, postou em seu Twitter o cartaz oficial da nova temporada da série. "Aqui vamos nós de novo, querido", escreveu.

Na foto, o elenco original, Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally and Sean Hayes, aparece de costas, sentados em cadeiras com os nomes de seus personagens. Max Mutchnick e David Kohan, produtores originais da série, e James Burrows, diretor, também estão na produção.

Ainda não há data confirmada, mas o cartaz anuncia a volta de Will & Grace no outono norte-americano, ou seja, primavera no Brasil. Recentemente, a NBC confirmou que serão 12 episódios.

Os atores também têm compartilhados fotos juntos nas gravações da série.

